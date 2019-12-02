Японцы купили остров: Курилы все актуальнее

Необитаемый остров купило японское правительство у частной компании, для размещения базы морской авиации и учений с американцами, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил генеральный секретарь Ёсихидэ Суга.

По его словам, для создания безопасности – то очень важное приобретение. Остров правительству продала частная компания из Токио. Причиной такого поступка японское правительство назвало то, что во время учений шум от самолетов мешает местным жителям. Для избежание протестов базу уже переносили на остров Иводзима, однако по расстоянию до него слишком далеко. Поэтому было принято решение приобрести остров по ближе.

В итоге правительству удалось приобрести остров Магэ, который расположен южнее острова Кюсю. Планируется, что необитаемый остров полностью оборудуют соответствующей инфраструктурой.

Напомним, что между Россией и Японией не заключен мирный договор после Второй Мировой войны. После ее окончания Советскому союзу отошли Курильские острова, на которые точит зуб Страна восходящего солнца. По сей день найти решение вопроса не удается обеим сторонам. В японских СМИ четыре острова Курильской гряды называют северными территориями и говорят, что на них надо вести последовательную хозяйственную деятельность о которой договорились Владимир Путин и Синдзо Абэ.

Иван Юрьев