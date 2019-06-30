Япония покинула Международную комиссию по промыслу китов и может возобновить их вылов, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

У Японии 30 июня 2019 года истек срок членства в Международной комиссии по промыслу китов и теперь страна может официально возобновить китобойный промысел. В декабре 2018 года Япония объявила о выходе из комиссии, оставшись лишь в качестве наблюдателя. Власти мотивировали решение тем, что употребление китов в пищу и использование получаемых из них продуктов является частью культуры и жизни японцев с давних времен.

Впрочем, в азиатской стране и армия имеется, несмотря на пацифистскую конституцию. Правда, называемая силами самообороны. Да и китобойный промысел «втихаря» ведется, маскируемый под научные цели. Мясо китов можно приобрести в ресторанах и супермаркетах, хотя официально в 1982 году, в соответствии с международным мораторием, Япония прекратила коммерческую охоту на китов.

В начале 2019 года, согласно данным национального опроса, более половины жителей Японии поддержали идею о возобновлении коммерческого промысла китов



Дмитрий Санников