Японцы намерены сделать порты и котельные Приморья чище

Во вторник власти Приморья в лице губернатора Олега Кожемяко, его заместителя Елены Пахоменко, директора департамента международного сотрудничества Алексея Старичкова и главы «Примтеплоэнерго» Анатолия Попова провели встречу с представителями японской компании «Мицуи», которая желает поставлять в регион пылезащитные системы и антикоррозийные технологии, сообщили DEITA.RU в пресс-службе администрации края.

Гендиректор московского подразделения компании Хироси Мегуро сообщил, что японскую сторону в Приморье интересует реализация самого широкого спектра инвестиционных проектов, как в сфере энергетики и инноваций, так и в агропромышленном комплексе. Особый акцент в диалоге стороны выстроили вокруг возможной поставки пылезащитных сеток для угольных котельных и производств Приморского края.

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что данное предложение наиболее актуально для деятельности угольных портов на территории региона. Он гарантировал иностранным инвесторам, что администрация Приморья вышлет предложения «Мицуи» местным стивидорам.

Другое перспективное направление сотрудничества между Приморьем и «Мицуи» – поставка оборудования по очистке трубопроводов от ржавчины. Данные технологии в коммунальном хозяйстве могут продлить срок службы коммуникаций на 15 лет.

По итогам встречи глава края поручил Елене Пархоменко и Анатолию Попову более детально проработать вопросы сотрудничества с компанией «Мицуи», в том числе, и по установке ветрогенераторов на территории региона.