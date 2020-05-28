Японцы не ждут дальневосточников и не дадут денег

Власти Японии опровергли информацию о выплате компенсаций иностранным туристам, сообщает ИА DEITA.RU.

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что якобы правительство Японии может с июля начать выплачивать до 20 тысяч иен (около 185 долларов США) в день на туриста для стимулирования отрасли. Сообщения такого содержания вызвали потирание рук у дальневосточников.

Однако, сообщения оказались фейком. Агентство по делам туризма Японии опровергло информацию о планах местных властей по компенсации части расходов иностранных туристов, которые намерены посетить страну.

«Касательно материалов ряда СМИ, согласно которым японские власти рассматривают возможность компенсации половины затрат иностранных туристов, хотим подчеркнуть, что разрабатываемые меры распространяются только на резидентов страны. Это социальная программа, рассчитанная на поддержку местного туризма», - сообщается на официальном сайте Агентства по делам туризма Японии.