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6 Декабрь 2019, 18:15

Японцы опубликовали документы о переговорах по Курилам

курилы

Как сообщила газета «Асахи», в ходе переговоров в 1956 году между Японией и СССР правительство Японии сняло свои требования о дальнейшем обсуждении вопроса принадлежности Курильских островов, рассказывает DEITA.RU.

Как оказалось, дипломатический документ, свидетельствующий о снятии своего требования о дальнейших переговорах в ходе установления мирных отношений, хранился в архиве бывшего премьер-министра страны Восходящего солнца Такэо Мики. И только после его смерти, согласно завещанию политика, документ был передан в библиотеку токийского Университета Мэйдзи. Там его и обнаружили исследователи.

До этого момента правительство Японии настаивало, что вопрос о судьбе Курил должен быть решен в ходе последующих переговоров. Однако найденный документ доказывает, что это требование было сняло еще в 1956 году для скорейшего восстановления мирных отношений. Впрочем,  это не означает полный  отказ Японии от претензий на заветные острова.

Ирина Елкина

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