Японцы прибыли осваивать Курилы

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Японская делегация специалистов по вопросам реализации проекта "Обращение с отходами" в рамках совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах прибыла на Кунашир, сообщает DEITA.RU.
В рамках краткосрочного визита японская делегация посетит контейнерные площадки для сбора мусора, полигоны по утилизации твердых бытовых отходов, промышленные объекты, где сегодня проводится утилизация отходов.
Также делегация остмотрит котельные райцентра и возможные площадки под строительство мусоросжигательного завода. Их отъезд намечен на утро 16 сентября. Стоит добавить, что в августе специалисты Южно-Курильского района и области посетили город Немуро в префектуре Хоккайдо и подробно знакомились с работой местных мусороперерабатывающих заводов.
Дмитрий Санников