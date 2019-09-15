Японцы прибыли осваивать Курилы

Японская делегация специалистов по вопросам реализации проекта "Обращение с отходами" в рамках совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах прибыла на Кунашир, сообщает DEITA.RU.

В рамках краткосрочного визита японская делегация посетит контейнерные площадки для сбора мусора, полигоны по утилизации твердых бытовых отходов, промышленные объекты, где сегодня проводится утилизация отходов.

Также делегация остмотрит котельные райцентра и возможные площадки под строительство мусоросжигательного завода. Их отъезд намечен на утро 16 сентября. Стоит добавить, что в августе специалисты Южно-Курильского района и области посетили город Немуро в префектуре Хоккайдо и подробно знакомились с работой местных мусороперерабатывающих заводов.





Дмитрий Санников