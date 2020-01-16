telegr wh call

Новости

«Это фейк»: Сбербанк прокомментировал рассылку

17 Январь 2020, 01:15

Итоги 2019 года: на сколько подорожали подержанные авто

17 Январь 2020, 00:30

Доллар за 200 рублей пророчат эксперты

16 Январь 2020, 23:57

466 тысяч на дороге не валяются: можно ли купить автомобиль на материнский капитал

16 Январь 2020, 23:45

Путин уже придумал новую должность для Медведева

16 Январь 2020, 23:37

Сбербанк начал проверять деньги на кокаин

16 Январь 2020, 23:15

Российское правительство получило нового премьера

16 Январь 2020, 22:27

Эксперты рассказали о росте цен на жилье в России

16 Январь 2020, 22:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Японцы пробрались на Курилы

Курилы

У берегов Курильских островов на японском судне был обнаружен незаконный улов, сообщает DEITA.RU.

Сотрудниками пограничной службы Сахалинской области было задержано судно для досмотра, как отмечает «Тасс». В ходе осмотра была обнаружена партия биоресурсов, которая не была задокументирована японскими промысловиками.

Было установлено, что рыболовное судно является собственностью японского кооператива в Немуро (город в северной префектуре острова Хоккайдо). На судне промыслом занималось шесть человек, преимущественно велась добыча трески.

На данный момент судно остаётся под контролем компетентных органов с российской стороны для осуществления необходимых процессуальных действий.

Стоит отметить, что в Приморском крае в ушедшем году не раз были замечены рыбацкие шхуны из Северной Кореи. Численность гостей в отдельных случаях доходила до сотен шхун. Подробнее о присутствии рыбаков из КНДР в Приморье можно узнать в рубрике «Итоги года».

Софья Корф

Читайте также:

Забрать Японии все Курилы предложили коммунисты

Японцы купили остров: Курилы все актуальнее

Японцы нашли способ отобрать Курилы

Популярное

«Для людей бензина нет» - приморцы говорят о топливном кризисе

«Мужик с колбасой» возмутил жительницу Владивостока

Медведев ушел дорогой Наздратенко

«Друзья познакомили с ним и его женой»: кто из приморцев выиграл от назначения Мишустина
Loading...
Загрузка...
Загрузка...