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Японцы пробрались на Курилы
У берегов Курильских островов на японском судне был обнаружен незаконный улов, сообщает DEITA.RU.
Сотрудниками пограничной службы Сахалинской области было задержано судно для досмотра, как отмечает «Тасс». В ходе осмотра была обнаружена партия биоресурсов, которая не была задокументирована японскими промысловиками.
Было установлено, что рыболовное судно является собственностью японского кооператива в Немуро (город в северной префектуре острова Хоккайдо). На судне промыслом занималось шесть человек, преимущественно велась добыча трески.
На данный момент судно остаётся под контролем компетентных органов с российской стороны для осуществления необходимых процессуальных действий.
Стоит отметить, что в Приморском крае в ушедшем году не раз были замечены рыбацкие шхуны из Северной Кореи. Численность гостей в отдельных случаях доходила до сотен шхун. Подробнее о присутствии рыбаков из КНДР в Приморье можно узнать в рубрике «Итоги года».
Софья Корф