telegr wh call

Новости

Ураган и мощный ливень ждут жителей столицы

17 Ноябрь 2019, 12:59

Праворульные авто могут запретить в декабре

17 Ноябрь 2019, 12:29

«Асфальт в лес, рыбу под трактор» — возмутительное фото разместили в Сети

17 Ноябрь 2019, 11:59

Беспартийный кот примет участие в выборах Великобритании

17 Ноябрь 2019, 11:29

Бюджетникам хотят поднять зарплату вдвое

17 Ноябрь 2019, 10:59

Девочки рискуют замерзнуть в приморской школе

17 Ноябрь 2019, 10:29

Поторопитесь: стоимость медкомиссии вырастет в шесть раз

17 Ноябрь 2019, 09:59

Годовщину «снежного апокалипсиса» отмечает Владивосток

17 Ноябрь 2019, 09:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Японцы снова заговорили о Курилах

Япония - Россия

Министр иностранных дел засобирался в Москву ради получения Курил, сообщает DEITA.RU.

Япония заявила о намерениях настойчиво продолжать переговоры с Россией о заключении мирного договора, пишет РИА Новости. А заключение мирного договора между странами значит одно – передачи Курил Токио.

Как заявил пресс-секретарь МИД Японии Масато Отака, Токио не намерено оставлять попыток решить старый вопрос с Кремлем. Ради переговоров с Сереем Лавровым глава японского МИД намерен отправиться в Москву. Поездка запланирована на текущий год.

Елена Миронова

Читайте также:

Японцы нашли способ отобрать Курилы

Стихия выгнала японцев с Курил

Япония решила провести Олимпиаду на Курилах

Популярное

Пенсионный фонд сэкономил на россиянах более 350 миллиардов

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

Новую «кормушку» облюбовали эвакуаторы

Жених и невеста устроили стрельбу на пороге ЗАГСа
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...