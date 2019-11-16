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Японцы снова заговорили о Курилах
Министр иностранных
дел засобирался в Москву ради получения Курил, сообщает DEITA.RU.
Япония заявила о намерениях настойчиво продолжать переговоры с Россией о заключении мирного договора, пишет РИА Новости. А заключение мирного договора между странами значит одно – передачи Курил Токио.
Как заявил пресс-секретарь МИД Японии Масато Отака, Токио не намерено оставлять попыток решить старый вопрос с Кремлем. Ради переговоров с Сереем Лавровым глава японского МИД намерен отправиться в Москву. Поездка запланирована на текущий год.
Елена Миронова
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