Японцы сообщили новости о пропавших российских рыбаках

Последние новости неутешительные для близких мужчин, сообщает DEITA.RU.



В среду, 11 декабря, береговая охрана японского острова Хоккайдо обнаружила российскую рыбацкую лодку. Пластиковое судно было недалеко от берега и привлекло внимание пограничников.

Как пишет ТАСС, лодка была пуста, однако ее бортовой номер дает надежду на возможное продолжение поисков пропавших рыбаков. Напомним, 26 октября в Ольгинском районе пропали 6 мужчин. Они вышли порыбачить в море на той самой лодке, что теперь нашли в Японии. больше мужчин никто не видел – их искали МЧС и добровольцы, но поиски не увенчались успехом.

Елена Миронова