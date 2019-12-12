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6 Декабрь 2019, 18:15

Японцы сообщили новости о пропавших российских рыбаках

лето, лодка, море

Последние новости неутешительные для близких мужчин, сообщает DEITA.RU.

В среду, 11 декабря, береговая охрана японского острова Хоккайдо обнаружила российскую рыбацкую лодку. Пластиковое судно было недалеко от берега и привлекло внимание пограничников.

Как пишет ТАСС, лодка была пуста, однако ее бортовой номер дает надежду на возможное продолжение поисков пропавших рыбаков. Напомним, 26 октября в Ольгинском районе пропали 6 мужчин. Они вышли порыбачить в море на той самой лодке, что теперь нашли в Японии. больше мужчин никто не видел – их искали МЧС и добровольцы, но поиски не увенчались успехом.

Елена Миронова

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