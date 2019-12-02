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Японцы требуют передачи Курил

курилы

В воскресенье, 1 декабря, в Японии прошел митинг за возвращение «северных» территорий, сообщает DEITA.RU.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на японский NHK, жители Токио вновь вышли на городские улицы с требованием «вернуть» Курильские острова. Активисты обозначили твердое намерение бороться за возврат своих «северных» территорий, а также заявили о планах вести просветительскую работу среди местных жителей, и налаживать с ними гуманитарные и дипломатические отношения – «для укрепления взаимопонимания».

Всего на улицы вышло 500 человек, мероприятие закончилось шествием. Телеканал отмечает, что это – ежегодное событие, которое уже с 1945 проводится каждое 1 декабря.

Напомним, что мирный договор между Россией и Японией так и не был подписан со времен Второй мировой. Хотя сегодня лидеры двух стран неоднократно обсуждали необходимость такого договора.

Отметим, не так давно на Курильские острова прибывала «пилотная» группа туристов – в рамках развития туристических и партнерских отношений. В основном её составляли руководители японских турагенств и  представители местной администрации. Развлекательную программу значительно сократили из-за объявленного штормового предупреждения, из-за которого группа была вынуждена экстренно вернуться домой.

 

Александра Маслова

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