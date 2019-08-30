Рекордный военный бюджет может появиться у Японии в 2020 году, сообщает DEITA.RU по материалам Reuters.

Японские военные запросили рекордную сумму (до 5,32 триллионов иен (почти $50 миллиардов долларов США по текущему курсу) на свои нужды. Ведомству понадобились деньги на покупку у США девяти истребителей-невидимок Lockheed Martin F-35, включая самолеты укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B и размещение в Японии двух наземных противоракетных комплексов Aegis Ashore также американского производства.

Как отмечает издание, рост расходов связан с тревогой относительно наращивания вооружений соседями: Китаем и Южной Кореей. Траты на оборону в Японии растут уже второй год подряд.

Ранее сообщалось о том, что правительство Японии планирует с 2023 года закупить до 20 беспилотных вертолетов для их последующего размещения на судах морских сил самообороны страны.

Дмитрий Санников