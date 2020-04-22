Японцы заявили о двойном ударе по Сахалину и Курилам на фоне пандемии

Японская газета Hokkaido Shimbun на своих страницах напечатала статью, в которой отмечено, что по Сахалину был нанесен двойной удар из-за коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU.



Свои рассуждения журналист начинает с отказа местных властей в финансировании строительства концертного зала в Южно-Сахалинске и переноса этого события на неопределенное время. Причиной этого местные власти назвали нестабильность цен на нефть и распространение коронавирусной инфекции.

Журналист уверен, что в результате карантинных мер и падения стоимости нефти, на острове в цене выросли овощи, которые завозят с Китая и Кореи. «Очевидно, что существенно пострадает развитие горнолыжных курортов и других туристических сфер, которым администрация Сахалинской области в последние годы уделяла особое внимание», - пишет журналист на страницах японского издания.

В итоге в статье заключают, что Сахалин подвергся двойному удару со стороны. При этом не прошли они и мимо Курил, напомнив о том, что в острова власти Сахалина планировали инвестировать более 7,4 млрд рублей, однако в нынешней ситуации «сумма может быть урезана».

Напомним, что власти Японии и России на протяжении последних 75-ти лет не могут заключить мирный договор об окончании Второй мировой войны. В результате с японской стороны звучат утверждения, что Страна восходящего солнца имеет полное право на владение частью Курильских островов, с чем российская власть не согласна. Вопрос несколько раз поднимался на Восточном экономическом форуме во Владивостоке премьер-министром Японии Синдзо Абэ.