telegr wh call

Новости

COVID-19 внесет изменения в трудовой кодекс

23 Апрель 2020, 11:15

Еще день без воды: новый прорыв произошел в районе Снеговой Пади

23 Апрель 2020, 10:49

В условиях пандемии РусГидро обеспечивает бесперебойное энергоснабжение потребителей и оказывает помощь больницам в регионах присутствия

23 Апрель 2020, 10:49

Циклон не покидает край: прогноз погоды на четверг

23 Апрель 2020, 10:45

Двум приморцам удалось победить коронавирус

23 Апрель 2020, 10:01

Автобусы не ходят: 61 рейс отменили в Приморье

23 Апрель 2020, 09:45

Власти Приморья прокомментировали очереди на границе с Китаем

23 Апрель 2020, 09:15

Роспотребнадзор просит салоны красоты перестать быть уютными

23 Апрель 2020, 08:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Японцы заявили о двойном ударе по Сахалину и Курилам на фоне пандемии

курилы

Японская газета Hokkaido Shimbun на своих страницах напечатала статью, в которой отмечено, что по Сахалину был нанесен двойной удар из-за коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU. 

Свои рассуждения журналист начинает с отказа местных властей в финансировании строительства концертного зала в Южно-Сахалинске и переноса этого события на неопределенное время. Причиной этого местные власти назвали нестабильность цен на нефть и распространение коронавирусной инфекции. 

Журналист уверен, что в результате карантинных мер и падения стоимости нефти, на острове в цене выросли овощи, которые завозят с Китая и Кореи. «Очевидно, что существенно пострадает развитие горнолыжных курортов и других туристических сфер, которым администрация Сахалинской области в последние годы уделяла особое внимание», - пишет журналист на страницах японского издания. 

В итоге в статье заключают, что Сахалин подвергся двойному удару со стороны. При этом не прошли они и мимо Курил, напомнив о том, что в острова власти Сахалина планировали инвестировать более 7,4 млрд рублей, однако в нынешней ситуации «сумма может быть урезана».

Напомним, что власти Японии и России на протяжении последних 75-ти лет не могут заключить мирный договор об окончании Второй мировой войны. В результате с японской стороны звучат утверждения, что Страна восходящего солнца имеет полное право на владение частью Курильских островов, с чем российская власть не согласна. Вопрос несколько раз поднимался на Восточном экономическом форуме во Владивостоке премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Читайте также:

90-е возвращаются: криминальные разборки во Владивостоке попали на видео

Казино Tigre de Cristal останавливает работу из-за коронавируса

Люди Дерипаски занесли в Приморье полмиллиарда

Иван Крышан

Популярное

Мужчина сбежал из обсерватора и умер

Центробанку открыли глаза: почти 40% россиян стали беднее

Обнулили самоизоляцию: владивостокцы выстроились в плотную очередь за водой

В Приморье открыт новый временный мост
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...