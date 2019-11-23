Японии поставили условие по Курилам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил японской стороне о признании Курильских островов российской территорией, сообщает DEITA.RU.

Сергей Викторович сделал заявление во время встречи лидеров МИД на саммите большой двадцатки, который состоялся в Японии, как отмечает «Ura.ru». Сергей Лавров отметил, что переговоры относительно спорных территорий регламентируются соглашениями, достигнутыми лидерами стран во время личной встречи.

Министр иностранных дел в очередной раз напомнил, что прежде чем вести переговоры о передаче каких-либо островов Японии, стране восходящего солнца необходимо принять итоги Второй мировой войны.

Япония, в свою очередь, готова вести переговоры по мирному договору только после решения спора о Курилах.

Ситуация осложняется союзными договоренностями Японии и Соединённых Штатов Америки. Список моментов, которые беспокоят российскую сторону в сфере безопасности, МИД РФ направил Японии.

Напомним, спор касается 4 островов Курильской гряды, а именно Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.

Напомним, во время V Восточного экономического форума, премьер-министр Японии Синдзо Абэ прочитал Владимиру Путину строчки стихотворения Фёдора Тютчева «Умом Россию не понять...», проведя аналогию с подвластной страной, сделав особый акцент на том, что в Японию также нужно верить.

Софья Корф