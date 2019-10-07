Новости
Вот чего нельзя делать, чтобы не убить «дворники»
8 Октябрь 2019, 02:00
Названы ответы инспектору, который заставляет дуть в трубочку
8 Октябрь 2019, 01:15
Две бабушки отдали мошенникам 9 млн рублей
8 Октябрь 2019, 00:30
Отобранные у пенсионеров деньги правительству не нужны
7 Октябрь 2019, 23:45
Авиакомпаниям дадут еще денег
7 Октябрь 2019, 23:15
Лучшие специалисты обеспечили безопасность ВЭФ
7 Октябрь 2019, 22:59
Правительство Медведева не оставит курильщикам шансов
7 Октябрь 2019, 22:45
Орешкин бьет тревогу: кредитный пузырь взорвется через год
7 Октябрь 2019, 22:15
Япония едва не потопила Северную Корею
Японское ведомственное судно едва не стало причиной гибели рыбаков Северной Кореи в Японском море. Об этом сообщает DEITA.RU.
Днем седьмого октября судно штаба береговой охраны Агентства по контролю рыболовства Японии встретился с моторной лодкой из Северной Кореи близ полуострова Ното Мегуро. По информации NHK, на шхуне находилось около двадцати браконьеров.
Неожиданная близость с японским судном едва не стала для северокорейских рыбаков последней - ведомственный борт наехал на старое плавсредство, идущее под флагом КНДР, и чуть не потопило его вместе со всем экипажем.
Было ли это столкновение намеренным, например, для задержания браконьеров в трехстах пятидесяти километрах от префектуры Исикава, или же наезд был совершен по не осторожности - неизвестно. В любом случае, завидев крушение иностранной шхуны служащие береговой охраны Японии не смогли оставить северных корейцев в беде и выловили всех до единого из моря.
Дальнейшая судьба многострадальных рыбаков и их лодки КНДР неизвестна. На месте происшествия уже работают сотрудники пограничных и водоохранных ведомств.
Напомним, что в середине сентября пограничники Приморского края встретили браконьеров КНДР в ИЭЗ РФ близ банки Кито-Ямато. Эта встреча в Японском море оказалась менее мирной - северокорейские рыбаки напали на приморских военнослужащих с подручными средствами и даже сделали попытку выхватить автоматы. В результате морской стычки восемь пограничных служащих были серьезно ранены, а корейцев позже под конвоем доставили в находкинский порт.
Екатерина Цой