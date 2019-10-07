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19 Август 2019, 19:45

Япония едва не потопила Северную Корею

шхуна кндр

Японское ведомственное судно едва не стало причиной гибели рыбаков Северной Кореи в Японском море. Об этом сообщает DEITA.RU.

Днем седьмого октября судно штаба береговой охраны Агентства по контролю рыболовства Японии встретился с моторной лодкой из Северной Кореи близ полуострова Ното Мегуро. По информации NHK, на шхуне находилось около двадцати браконьеров.

Неожиданная близость с японским судном едва не стала для северокорейских рыбаков последней - ведомственный борт наехал на старое плавсредство, идущее под флагом КНДР, и чуть не потопило его вместе со всем экипажем.

Было ли это столкновение намеренным, например, для задержания браконьеров в трехстах пятидесяти километрах от префектуры Исикава, или же наезд был совершен по не осторожности - неизвестно. В любом случае, завидев крушение иностранной шхуны служащие береговой охраны Японии не смогли оставить северных корейцев в беде и выловили всех до единого из моря.

Дальнейшая судьба многострадальных рыбаков и их лодки КНДР неизвестна. На месте происшествия уже работают сотрудники пограничных и водоохранных ведомств.

Напомним, что в середине сентября пограничники Приморского края встретили браконьеров КНДР в ИЭЗ РФ близ банки Кито-Ямато. Эта встреча в Японском море оказалась менее мирной - северокорейские рыбаки напали на приморских военнослужащих с подручными средствами и даже сделали попытку выхватить автоматы. В результате морской стычки восемь пограничных служащих были серьезно ранены, а корейцев позже под конвоем доставили в находкинский порт.  

Екатерина Цой

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