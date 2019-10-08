Япония громко заявила о правах на Курилы

Власти Японии заявили о верховном господстве страны над южной частью Курильских островов. Об этом сообщает DEITA.RU.

Премьер-министр «Страны восходящего солнца» Синдзо Абэ выступил перед главами японской политической оппозиции с речью о полной независимости Японии на Южных Курилах. Государственный деятель подчеркнул, что страна не собирается забывать о своем «суверенитете» в рамках достижения мирных соглашений по спорным территориям с Россией.

«На всех четырех южных островах распространяется суверенитет Японии. Те, кто говорят о нашем отхождении от этой позиции - в корне не правы», - говорит Абэ.

Далее политик отметил намеченный прогресс в отношениях между Россией и Японией заявив, что деятельность стран в сторону подписания мирного договора, которая затянулась уже на более чем семьдесят лет, в последнее время выходит на кардинально другой уровень.

Напомним, правительства стран договорились о совместной хозяйственной деятельности на южных территориях Курильской гряды. Также на юге островов были запущены специальные «памятные» авиарейсы для японцев, изъявивших желание посетить могилы захороненных на Курилах родственников.

Екатерина Цой