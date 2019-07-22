Японцы предложили продолжить переговоры о заключении мирного договора вплоть до его заключения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ выразил надежду на подписание документа между Россией и Японией о достижении мирного соглашения до того момента, как ему придётся покинуть свой пост.

Полномочия главы японского правительства заканчиваются в 2021 году, следовательно, мирный договор с Японией высший чиновник страны предлагает подписать до этого срока.

Об этом Абэ рассказал в эфире национального телевидения Японии. Ранее он уже сообщал, что не намерен выдвигаться в очередной раз на пост главы правящей партии страны. Тем самым он подтвердилсрок его полномочий.

Ранее МИД России опроверг информацию в японских СМИ, которая говорила о том, что Россия отказалась от ведения переговоров о возможной передаче Курильских островов.

Дмитрий Шевченко