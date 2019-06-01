Соглашение по мирному договору между Россией и Японией не будет заключено в июне на предстоящем саммите Большой двадцатки, сообщает DEITA.RU. Такое решение приняло правительство Страны восходящего солнца.

Как пишет Asahi, у Москвы и Токио не получилось преодолеть разногласия, которые были связаны в основном с вопросами безопасности и толкованием некоторых исторических эпизодов.

При этом Япония не отказывается от перспективы достичь мирного соглашения, поэтому переговоры, которые, к слову, принято решение не афишировать, продолжатся.

Ранее прошла информация о том, что на Дальнем Востоке вспыхнул скандал со сдачей в аренду острова Карагинский.

Екатерина Брязгунова