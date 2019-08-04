Власти Японии отвергли предложение СССР о продвижении антиядерных идей в 1956 году, сообщает DEITA.RU по материалам агентства Kyodo.

Предварительный текст декларации, предложенный советской стороной, содержал пункт о том, что стороны будут работать над тем, чтобы запретить производство, испытания, использование ядерного оружия, а также устранить угрозу ядерного оружия и создать условия для мирного использования атомной энергетики.

Однако, судя по рассекреченным документам, японская сторона отвергла советскую инициативу, предложив вернуться к ней лишь после нормализации советско-японских отношений.

Москва и Токио уже более полувека ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является вопрос принадлежности южной части Курил.

Дмитрий Санников