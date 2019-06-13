Японская компания Nissan завершила поставки кроссовера Juke на российский рынок, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, «Жуки» покинут официальные торговые площадки концерна в России как только распродадут остатки со складов дилеров. Как отмечает агентство, новые Juke в нашу страну ввозились британской сборки.

Та же участь постигла и еще одну модель от Nissan - спорткар GT-R. Японсикий автомобильный концерн заявил о том, что не будет продлевать одобрение типа транспортного средства на обе эти модели.

Между тем, подержаный «Жук» из Японии, без пробега по России вполне свободно продается на владивостокских авторынках. Juke «проходных» 2014-2015 годов обойдется покупателю в 800-900 тысяч рублей в зависимости от состояния и комплектации.

Дмитрий Санников