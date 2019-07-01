В российском МИДе признались, что давно смирились с этим, сообщает DEITA.RU.



На минувших выходных в Осаке прошел саммит G20, на котором присутствовали главы «Большой 20-ки», в том числе, Владимир Путин.

Организаторы саммита, японская сторона, подготовила несколько роликов, которые размещены на официальном сайте саммита и в соцсетях японского МИДа. Кроме того, ролики крутились на площадках самого саммита.

На одном из видео демонстрируется карта Японии, и помимо действительно японских островов к территории государства отнесли и четыре Курильских острова, из-за которых у России и Японии до сих пор споры.

Как рассказал «Известиям» представитель российского МИД, они давно смирились с тем, что японцы пририсовывают на картах себе чужие земли: так уже было с Сахалином и Камчаткой, теперь продолжается с Курилами.

«Рисуйте что хотите, всё равно острова наши», – прокомментировал собеседник издания в Министерстве иностранных дел России.

Ранее ИА DEITA.RU уже писало о том, что Япония на картах приписывает себе четыре курильских острова.

Елена Миронова