Токио сделал представление России за новый завод по рыбопереработке на одном из островов Курильской гряды — Шикотане, сообщает DEITA.RU.

Несмотря на свои резкие суждения в сторону российских территорий, генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга не смог четко сказать, будет ли заявлен официальный протест Москве.

По словам Суга, которого цитирует ТАСС, японская сторона «надлежащим» образом ответит на открытие рыбоперерабатывающего завода на Шикотане. Также он уточнил, что никаких принципиальных изменений в позиции Страны восходящего солнца нет и в ближайшее время не предвидится. Япония по-прежнему стремится заключить мирный договор с Россией по итогам Второй мировой войны.

Надо отметить, что Москва также настроена позитивно в этом вопрос. Однако она упирают на заключения мирного договора на основе декларации 1956 года, то есть сначала договор, а потом об островах, на которые претендует Япония, можно подумать.

Екатерина Брязгунова