Япония провалила заброс граждан на Курилы

Первая «памятная» поездка японцев на Курилы перенеслась на неопределенный срок. Об этом сообщает DEITA.RU.

Такое сообщение поступило от генконсула Японии на острове Сахалин Ясухико Симидзу. По сообщению дипломата, пилотная шестидневная поездка, запланированная на одиннадцатое октября, переносится, предположительно, на конец месяца или первые числа ноября.

Причины переноса долгожданного путешествия для пятидесяти граждан Японии не сообщаются.

Поездка была запланирована в рамках одного из договоров между Россией и Японией по поводу совместных действий на южной части Курильских островов. Японцы должны были отправиться на теплоходе на остров Кунашир и Итуруп из порта Хоккаидо.

Напомним, ранее правительство Японии напомнило о своей позиции по поводу южной части Курильской гряды. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что страна намерена и дальше заявлять о своем историческом господстве над южными островами в рамках переговоров по поводу мирного соглашения с Россией. Тогда же японский политик отметил «потеплевшие» в последние годы отношения между диплотами обеих стран.

Екатерина Цой