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Япония решила провести Олимпиаду на Курилах

Япония - Россия

В Сети предложили взять Японию в состав российского Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

Власти Токио выступили с неординарным предложением – провести летнюю Олимпиаду не на территории самой Японии, а в России – на Курилах. Видимо, потому что посчитали эти земли своими.

Как пишет Ura.ru со ссылкой на японское издание Kyodo, тему Курил подняли из-за обиды мэра Токио. Марафон должен был пройти в столице, но олимпийский комитет посчитал, что там слишком жарко. Тогда мэр предложила провести забег на северных территориях – на Курилах.

Российские дипломаты ответили в соцсетях, что у Японии достаточно своих прохладных территорий, но Курилы не в их числе.

Комментаторы в Сети предложили решить проблему следующим образом: сделать Японию частью российского Дальнего Востока по принципу Гонконга в Китае – тогда и Курилы будут наконец с ними.

Елена Миронова

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