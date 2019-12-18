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Япония требует от России вернуть пять шхун

море, закат, судно

Токио посредством дипломатических каналов требует, чтобы Россия вернула в порт приписки сразу пять рыболовецких шхун, задержанных ранее, сообщает DEITA.RU. Об этом передает местное информагентство Киодо.

Накануне пять японских рыболовецких судов, которые вели лов краба к югу от Курильской гряды, были задержаны. Российские пограничники, заподозрив рыбаков в том, что они ведут свой промысел дольше положенного срока, препроводили шхуны в порт Южно-Сахалинска.

Ранее прошла информация о том, что рыбаки занимались ловом осьминога и причиной задержания называли несоответствие количества выловленного деликатеса с договоренностью между Россией и Японией.

Екатерина Брязгунова

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