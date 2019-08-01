Генсекретарь кабинета министров Японии заявил, что за планами российского премьер-министра по визиту Курил внимательно следят, сообщает DEITA.RU.



Правительсво Японии угрожает ответить на поездку российского премьер-министра на южные Курилы. Как пишет ТАСС со ссылкой на слова генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, если визит Дмитрия Медведева на спорные острова состоится, то Токио ответят «надлежщим образом».

Суга на пресс-конференции заявил, что правительство Японии внимательно следит за планами российского премье-министра и собирает всю возможную информацию. Токио считает, что визит на южные Курилы первых лиц государства противоречит позиции японского правительства.

Ранее пресс-секретарь российского правительства заявил, что южные Курилы – российская территория, и Дмитрий Медведев может посещать их когда захочет.

Елена Миронова