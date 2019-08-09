Карта Олимпиады 2020 года говорит о принадлежности Южных Курил Японии, сообщает DEITA.RU.

На официальном сайте предстоящей в следующем году летней Олимпиаде tokyo2020.org в разделе о маршруте следования олимпийского огня четыре российских острова отображены на карте Японии.

Шикотан, Хабомаи, Кунашир и Итуруп были территориально отнесены к провинции Хоккайдо. Примечательно, что именно эти острова нынешние власти Японии считают своими.

Руководство страны никак не препятствует подобным проявлениям невежества и незнания реальных границ своей государственной территории среди японцев.

Напомним, что летние Олимпийские игры 2020 года должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.





Дмитрий Шевченко