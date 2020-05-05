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Япония выделит $800 млн на разработку вакцины от коронавируса

Япония, император, флаг японский

Часть средств пойдет на международные организации

Япония заявила о готовности выделить порядка 800 миллионов долларов на разработку вакцины от COVID-19. Часть из этих средств будет направлена в различные международные организации, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на японский телеканал NHK, премьер-министр Страны восходящего солнца Абэ Синдзо отметил, что для вируса нет границ, и для преодоления кризиса мировое сообщество должно объединиться для преодоления кризиса.

Согласно последней информации, в Японии зафиксировано 16 тысяч случаев заражения, скончалось 563 человека. Сложнее всего обстановка в крупных городах – Токио и Осаке. 

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