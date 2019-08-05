Японская сторона выразила протест России из-за учений, которые проводятся неподалеку от острова Кунашира, относящегося к Курильской гряде, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал главный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга 5 августа.

В районе острова Кунашир с 5 по 10 августа пройдут учебные стрельбы. Господин Суга отметил, что Япония активно собирает любую информацию, касающуюся учений.

Ранее Япония также выражала протест по поводу визита на Курилы российского премьер-министра Дмитрия Медведева. На что глава правительства резонно ответил, что Курильские острова — «наша земля» и его ни в коем случае его не беспокоит возит на российские земли.

Напомним, после Второй мировой войны между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор из-за четырех островов Курильской гряды. Их японцы считают своими северными территориями.

Екатерина Брязгунова