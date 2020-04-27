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Япония запретила въезд россиянам

япония

Мера принята в связи с эпидемией

Правительство Японии приняло решение временно приостановить для россиян возможность посещать страну, сообщает DEITA.RU.

О решении властей объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, согласно данным портала Kyodo News. Кроме России в дополнительный список стран, гражданам которых запрещён въезд, оказались ещё 13 государств, в том числе, Украина и Белоруссия.

Объявленные ограничения начнут действовать уже с 29 апреля. Всего в японском стоп-списке насчитывается 87 стран. Всех их руководство Японии считает потенциально опасными с точки зрения возможного завоза людей с коронавирусом.

Кроме этого, Синдзо Абэ также продлил приостановку получения виз иностранными гражданами до начала июня. Ранее в Японии был введён режим ЧС в связи с эпидемией COVID-19.

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