Японию смоет мощнейший тайфун

Жители Японии готовятся встречать самый мощный за последние шестьдесят лет водный апокалипсис. Тайфун «Хагибис» надвигается на Страны восходящего солнца и прибудет к месту назначения уже вечером пятницы, одиннадцатого октября. Об этом сообщает DEITA.RU.

Японские синоптики уже заявили, что сила идущего «в гости» природного явления по своей разрушительности сопоставима с известный тайфуном «Ида», из-за которого в тысячи девятьсот пятьдесят восьмом году погибли почти полторы тысячи жителей и гостей Японии.

Первыми под удар «Хагибиса» попадет на «регион на восток от заставы». Там ожидаются шторма, оползни, очень сильные ветра и, разумеется, затопления низинных территорий. Через сутки стихия направит свою мощь на северо-восток страны.

А между тем, синоптики Приморья пока ничего не говорят о возможных последствиях тайфуна для территорий края. Даже наоборот - например, на сайте Примгидромета сообщается о спаде уровня воды в реках в течение ближайших двух суток до двадцати сантиметров.

«Опасных погодных явлений в ближайшее время не ожидается», - говорят синоптики.

В субботу, двенадцатого октября, в столице ожидается снижение средних дневных температур на два-пять градусов. Выпадение осадков крайне маловероятно. Ясного солнечного неба синоптики не обещают - в первый выходной день погодой Владивостока будет править переменчивая облачность.

В воскресенье установится похожая погодная картина, за исключением того, что вероятность выпадение небольших дождей поднимется с нуля до десяти процентов. К слову, в понедельник, четырнадцатого октября, эта вероятность редко достигнет сорока восьми процентов.

Екатерина Цой