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Японка возмутилась встречей на Курилах
Посетив Курильские острова в качестве туристической поездки, пожилая жительница Японии возмутилась, что Итуруп принадлежит России, сообщает DEITA.RU.
По данным японского издания Yoimuri, туристка Айко Ясуду считает Итуруп родным островом. Возраст дамы 80 лет, и как отмечает «Газета.ру», женщину возмутила тёплая встреча россиян на острове.
«Приветствуем вас на нашем острове» - такими словами жители Сахалинской области встретили делегацию туристов, что возмутило Айко Ясуду, которая в детстве проживала на Итурупе.
Стоит отметить, что в настоящее время на политической арене остро стоит вопрос относительно островов Курильской гряды. Периодически Япония выражает недовольство активными действиями как гражданского населения Курил, так и военнослужащих.
Ранее DEITA.RU сообщало о предложении лидера коммунистической партии Японии Кадзуо Сии признать весь Курильский архипелаг территорией Страны восходящего Солнца.
Софья Корф