telegr wh call

Новости

Полиция рассказала, почему мог упасть самолет в Казахстане

28 Декабрь 2019, 19:15

Эксперты пророчат «холодную войну»

28 Декабрь 2019, 18:45

Сбербанк порадует россиян новой функцией

28 Декабрь 2019, 18:15

В МЧС рассказали, когда ждать гололед и похолодание

28 Декабрь 2019, 17:45

Японка возмутилась встречей на Курилах

28 Декабрь 2019, 17:15

Медведев дал дальневосточникам новые льготы

28 Декабрь 2019, 16:45

Власти перенесли новые нормативы ЖКХ на 2021 год

28 Декабрь 2019, 16:15

Пьяный агрессивный водитель ездил без прав

28 Декабрь 2019, 15:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Японка возмутилась встречей на Курилах

курилы

Посетив Курильские острова в качестве туристической поездки, пожилая жительница Японии возмутилась, что Итуруп принадлежит России, сообщает DEITA.RU.

По данным японского издания Yoimuri, туристка Айко Ясуду считает Итуруп родным островом. Возраст дамы 80 лет, и как отмечает «Газета.ру», женщину возмутила тёплая встреча россиян на острове.

«Приветствуем вас на нашем острове» - такими словами жители Сахалинской области встретили делегацию туристов, что возмутило Айко Ясуду, которая в детстве проживала на Итурупе.

Стоит отметить, что в настоящее время на политической арене остро стоит вопрос относительно островов Курильской гряды. Периодически Япония выражает недовольство активными действиями как гражданского населения Курил, так и военнослужащих.

Ранее DEITA.RU сообщало о предложении лидера коммунистической партии Японии Кадзуо Сии признать весь Курильский архипелаг территорией Страны восходящего Солнца.

Софья Корф

Читайте также:

Забрать Японии все Курилы предложили коммунисты

Японцы купили остров: Курилы все актуальнее

Японцы нашли способ отобрать Курилы

Популярное

«Вам подарок»: такое письмо от Сбербанка надо срочно удалять

Медведев заинтересовался криминальным прошлым автомобилей

Суд во Владивостоке оправдал обвиняемых в мошенничестве на 10 млн рублей

Машина переехала лежащего на дороге мужчину
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...