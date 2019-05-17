Глава министерства обороны Японии Такэси Ивая хочет провести личные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщает DEITA.RU.

По информации агентства Kyodo, министр обороны России Сергей Шойгу прибудет в Токио 30 мая для участия в двусторонней встрече глав дипломатических и военных ведомств.

Такэси Ивая отметил, что японская сторона желает вести упорные переговоры с Москвой о заключении мирного договора. В то же время Ивая, вопросы журналистов по поводу возможного появления военных объектов США на островах южной части Курил в случае их гипотетической передачи Японии, остались без ответа.

Ранее в Государственной Думе рассказали об ответе Сергея Шойгу для горячих японских голов в споре за Курильские острова. По мнению российских парламентариев, здравомыслящие японцы не хотят воевать с Россией за Курилы. При этом, в случае нападения на Курильские острова ответ министра обороны РФ Сергея Шойгу будет для них сокрушительным.

Дмитрий Санников