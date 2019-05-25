Одна из основных японских компаний-авиаперевозчиков All Nippon Airways планирует выполнять два новых регулярных рейса в Россию, сообщает DEITA.RU.

Об этом стало известно по итогам пятого по счету заседания российско-японской комиссии по развитию туризма. Как рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова авиарейсы свяжут Токио с Москвой и Владивостоком. Запустить их планируется летом 2020 года. Сейчас в Москву из японских авиакомпаний выполняет рейсы только Japan Airlines.

Накануне стало известно, что в 2018 году число российских туристов, въехавших в Японию, выросло на 22,7%, до 94,8 тысяч человек. Россию в прошлом году посетили 120 тысяч японцев.

Дмитрий Санников