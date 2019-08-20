В понедельник, 19 августа, делегация из 20 представителей коммерческих компаний из японской префектуры Хёго посетили Владивостокский морской рыбный порт, где изучили производственные мощности порта и провели переговоры, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали агентству в компании, иностранные представители обсудили с администрацией порта современное состояние порта, в том числе объемы и номенклатуру рыбных грузов.

«Представители японских компаний узнали про холодильно-складские мощности ведущего российского предприятия по обработке рыбопродукции, процесс обработки груза, а также реализацию проекта по строительству нового холодильного комплекса на территории Владморрыбпорта», - уточнили в компании.

Переговоры с японскими коллегами провели начальник железнодорожной службы Константин Коваленко, главный технолог порта Александр Заболотный, заместитель коммерческого директора Татьяна Антипьева и ведущий специалист коммерческого отдела Елена Васильева.

Напомним, что Владивостокский морской рыбный порт лидирует в России по перевалке рыбопродукции. За июль 2019 года предприятие снова нарастило объёмы перевалки этой номенклатуры груза, увеличив их на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий грузооборот порта за первые семь месяцев 2019 года также увеличился на 6%.

Иван Юрьев