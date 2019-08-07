Коллекцию национальных японских кукол кокэси можно увидеть до 30 августа на выставке «Внуки Фукурумы» в доме-музее семьи чиновника Суханова. Коллекция передана в дар Приморскому музею имени Арсеньева из частного собрания, сообщает DEITA.RU.

90 кукол кокэси, представленных на выставке, собрала Людмила Борисовна Сумарокова. В дар музею коллекцию передала её дочь, японовед из Владивостока Ольга Сумарокова. Это было их совместное решение.

По форме куклы кокэси очень просты. Их образ сформировался в давние времена, как и техника изготовления - японские крестьяне вырезали кокэси из цельного куска древесины. Изначально кукла имела ритуально значение. Считается, что маленькие куколки-девочки когда-то заменяли в семье потерянных дочерей.

Современный мир переосмысливает эту историю - куклы становятся «мягкой силой» Японии - ни один сувенирный японский магазин не обходится без маленьких, очень лаконичных по форме, расписанных красками деревянных кокэси - они стали одним из символов страны восходящего солнца.

Людмила Борисовна Сумарокова выросла на Сахалине. В детстве дружила с японской детворой. Собранная коллекция, в том числе, дань памяти о той простой, наполненной радостями детской поре её жизни.

Есть версия, что японские деревянные куклы – прародительницы русской матрёшки. Матрёшка появилась в России в XIX веке, и некоторые из исследователей предполагают, что сама идея складывать куколок одна в другую была навеяна японскими изделиями. Эту идею музей отразил в названии выставки «Внуки Фукурумы». Фукурума - складня японская деревянная кукла - один из семи богов удачи, учености и мудрости.

Выставка кукол кокэси вызывает интерес у посетителей, рассказала заведующая домом-музеем семьи Суханова Жанна Славинская. Больше всего, конечно на выставку идут русские посетители. Иностранцы приходят посмотреть сам музей, но с интересом обращают внимание и на коллекцию.

«То, что в дар музею передана не одна, или несколько кукол, а целая коллекции, которую собирали много лет, это очень важно. Это история, история жизни, - говорит Жанна Славинская. - Коллекция, безусловно, имеет историческую ценность. Самая старшая кукла изготовлена в 1942 году. Кокэси коллекции семьи Сумароковых собраны вплоть до кукол, созданных в настоящее время. Эта коллекция, в том числе, очень интересна будет дизайнерам. Японские кокэси – прекрасный пример того, как в очень маленькой и лаконичной форме мастер может передать образ одним, порой, крохотным штрихом».

В коллекции есть авторские куклы, есть куклы получившие призы и награды. Можно проследить, как развивались дизайнерские тенденции. Куклы, изготовленные в середины прошлого века наиболее традиционны и просты, созданные в современный период времени наиболее разнообразны и богато украшены. Ольга Сумарокова рассказывает, что её мама, будучи дизайнером по костюмам, очень ценила простоту формы кокэси и дизайнерские решения современных мастеров. Простая форма куклы становится вызовом современным дизайнерам, работающим ныне в перенасыщенном разнообразием образов и технологических возможностей мире.

Ольга Сумарокова в разговоре с корреспондентом DEITA.RU высказала благодарность сотрудникам музея Суханова за бережное отношение к коллекции и, по её мнению, очень грамотную расстановку кукол в выставочной витрине, и благодарность музею Арсеньева за возможность передать коллекцию в фонды музея.

Увидеть коллекцию кукол кокэси можно в доме-музее семьи статского советника Суханова (филиал музея имени Арсеньева) по адресу: Владивосток, ул. Суханова, 9.

Выставка работает до 30 августа.

Ирина Павленко















