Японский оператор может взять гостиницы Хаятт во Владивостоке

По информации агентства DEITA.RU, пятизвездочные гостиницы, которые достраивают сейчас компании Дерипаски, могут заработать под брендом японского оператора гостиничного бизнеса.



Известная японская сеть может открыться во Владивостоке, обосновавшись в известных долгостроях Приморья – пятизвездочных гостиницах на Корабельной Набережной и мысе Бурном. Они известны как Хаятты, предполагалось, что именно под этим оператором будут работать новые гостиницы. Однако за 10 лет, что строятся Хаятты во Владивостоке с большими, надо отметить, скандалами, у американской компании, вероятно, пропало желание открываться здесь.

Эту информацию подтверждает и то, что на данный момент в отелях предположительно снова переделывают внутреннюю отделку. Вероятно, под требования нового оператора. Так, если «Хаятт» предпочитал душевые кабины в санузлах, но новый хозяин – ванны и тд. Также со складов распродается все закупленное для достройки гостиниц оборудование, список опубликовало ОА «Дальневосточная инвестиционная группа». В нем более 6,5 тысяч наименований.

Вероятнее всего, новым оператором гостиниц станет крупная японская компания в сфере гостиничного бизнеса, которая уже интересовалась владивостокскими Хаяттами. Так, компания Hotel Okura Co., Ltd. публично выражала желание стать оператором гостиницы на мысе Бурный и даже представляла проект ее достройки врио губернатора Андрею Тарасенко в 2018-м. Покупать на аукционе, однако, она гостиницы не стала, прямо заявив, что «Okura готова управлять гостиницей, а для достройки отеля планируется привлечь инвесторов». В итоге объекты достались без боя российскому олигарху Олегу Дерипаске за символическую цену – 3,7 млрд. рублей в апреле прошлого года. И он планирует достроить их уже в текущем, 2020-м.

Отметим, что под брендом Okura работают как минимум 80 отелей во многих странах мира. Отличительная черта сетки – собственные рестораны: в каждой гостинице Okura есть японский, китайский и европейский. Ранее Okura заявляла о планах по строительству гостиницы во Владивостоке.

Светлана Алеутская