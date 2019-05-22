Специальную резолюцию приняло Законодательное собрание префектуры Хоккайдо, сообщает DEITA.RU по материалам агентства Kyodo.Японские парламентарии единогласно осудили своего коллегу Ходаки Маруяму, который накануне предлагал с помощью военной силы захватить Курильские острова. Правительство Японии тоже осудило депутата, заявив при этом, что его позиция не совпадает с видениемруководства страны. Воинственному депутату предлагают уйти в отставку.Сам же Маруяма сдавать депутатский мандат отказывается. По его версии, он не призывал начинать войну для захвата Курил, а предложил теоретически этот вопрос обсудить.Депутат по безвизовому обмену в составе японской делегации посетил остров Кунашир. И за ужином он неуместно предложил обсудить, нужно ли захватить Курилы с помощью военной силы. По информации агентства Kyodo, Маруяма находился в состоянии алкогольного опьянения.По мнению заместителя председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрия Швыткина, сил и средств для защиты российских рубежей вполне достаточно, чтобы отрезвить горячие японские головы, помышляющие о том, чтобы присвоить себе Курилы в обход дипломатических методов.

Дмитрий Санников