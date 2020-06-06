Японский политолог хочет забрать побольше российских Курил

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курилы

Он предлагает увеличить объем требований

Известный японский политолог Юкио Касияма обратился к правительству своей страны с призывом потребовать у России не два, а четыре острова Малой Курильской гряды, сообщает ИА DEITA.RU.

Ранее азиатское государство заявляло претензии именно на четыре острова, вдвое уменьшил требования премьер-министр Японии Синдзо Абэ в этом году. Тем не менее, министр иностранных дел РФ заявил насчет этого вопроса, что переговоры все равно не будут вестись, пока «Япония не признает Южные Курилы за Россией», напоминают «Известия».

«Легко на уступки российской стороне мы пойти не можем. Мы не можем отбрасывать в сторону важнейший признак любого государства – его территориальный суверенитет», – прокомментировал это Юкио Касияма.

Идею возвращения только двух островов он назвал «вредной и бесплодной».

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