Новости
Путин обновил состав Госсовета
28 Январь 2020, 10:20
Мишустин назначил главного по мусору
28 Январь 2020, 09:50
Японский шпион пойман во Владивостоке
28 Январь 2020, 09:24
Трутнев рассказал, кого накажут за срыв дальневосточной ипотеки
28 Январь 2020, 09:15
Приморские автомобилисты до слез растрогали именинницу
28 Январь 2020, 09:00
Сразу 3 живодера попали на видео в Приморье
28 Январь 2020, 08:45
Приморские зарплаты не дотягивают до идеала
28 Январь 2020, 08:30
Кубай сказал, когда в Приморье придет шторм
28 Январь 2020, 08:15
Японский шпион пойман во Владивостоке
Гражданина Японии задержали во Владивостоке по подозрению в шпионаже, сообщает DEITA.RU.
Как пишут РИА Новости со ссылкой на МИД России, мужчина с паспортом гражданина Японии был задержан во Владивостоке при попытке получить секретные документы о военном потенциале России.
В связи с инцидентом в российское внешнеполитическое ведомство был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве. Японским дипломатам заявлен протест.
Как отметили в МИД России, задержанный за попытку получения секретных материалов находился в России по журналистской визе. Как уточняет РБК, у задержанного в России за шпионаж гражданина Японии нашли журналистские документы информационного агентства Kyodo.
Японцу было предъявлено официальное предостережение и дано 72 часа на то, чтобы он покинул страну. Как подчеркнули в российском дипведомстве, гражданин Страны восходящего солнца уже выехал на родину.
Дмитрий Санников