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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Японский шпион пойман во Владивостоке

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Гражданина Японии задержали во Владивостоке по подозрению в шпионаже, сообщает DEITA.RU.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на МИД России, мужчина с паспортом гражданина Японии был задержан во Владивостоке при попытке получить секретные документы о военном потенциале России.

В связи с инцидентом в российское внешнеполитическое ведомство был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве. Японским дипломатам заявлен протест.

Как отметили в МИД России, задержанный за попытку получения секретных материалов находился в России по журналистской визе. Как уточняет РБК, у задержанного в России за шпионаж гражданина Японии нашли журналистские документы информационного агентства Kyodo.

Японцу было предъявлено официальное предостережение и дано 72 часа на то, чтобы он покинул страну. Как подчеркнули в российском дипведомстве, гражданин Страны восходящего солнца уже выехал на родину.

Дмитрий Санников

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