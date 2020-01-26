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Японский ученый напророчил России бесснежные зимы
Снег в России будет выпадать очень редко из-за глобального потепления, по мнению доцента японского университета Тохоку Сасаи Такахиро, сообщает DEITA.RU.
Как пишут РИА Новости,по мнению японского ученого, повышение температуры особенно скажется на России, поскольку она находится на высоких широтах. Такахиро уверен, что в будущем количество снега на территории Российской Федерации существенно сократится.
Причину того, что снега становится меньше, японский ученый видит в потеплении климата. Чем выше температура, тем меньше снега: снег превращается в дождь, а если и выпадает, он быстрее тает на поверхности земли. «Мало снега будет не только в этом году, но и в дальнейшем», - спрогнозировал Сасаи Такахиро.
Дмитрий Санников