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Яркий объект появился в одном из городов Приморья

Спасск-Дальний

Современный фонтан появился в Спасске-Дальнем, сообщает DEITA.RU. Объект установлен в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Стильный дизайн и яркая подсветка – новый фонтан в Спасске-Дальнем никого не оставит равнодушным. Ещё до официального открытия фонтана, во время проверки оборудования нашлись желающие сфотографироваться рядом с новым местом для досуга горожан.

Помощник главы городского округа Элина Рабинович сообщила, что новый объект городской инфраструктуры уже пользуется большой популярностью.

«Фонтан находится в центре города на площади, это является одним из мест отдыха для жителей города. У нас уже был на этом месте фонтан, но он устарел, поэтому его демонтировали. На его месте появилось такое прекрасное место для отдыха. Фонтан будет собирать массу людей, особенно в летний период времени. Кроме того, вскоре площадь преобразится ещё больше – появятся лавочки с навесами, то есть в жаркий день будет удобно укрыться от солнца», - поделилась Элина Рабинович.

К яркой подсветке фонтана вскоре добавится музыкальное сопровождение. Примечательно, что струи воды бьют непосредственно с уровня брусчатки на площади, поэтому, благодаря специальному покрытию фонтана, по нему можно ходить.

Помимо установки фонтана, администрация Спасска-Дальнего активно работает над улучшением облика города в рамках программы «Комфортная городская среда». Так, на улицах города установлены новые скамейки, клумбы, бордюры, урны, а также освещение. Кроме того, произведено асфальтирование шести придомовых территорий.

Софья Корф

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