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«Ярмарка путешествий» рассказала жителям Владивостока о культурах соседних стран
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«Ярмарка путешествий» рассказала жителям Владивостока о культурах соседних стран
30 Сентябрь 2019, 17:48
На Спортивной набережной Владивостока прошла Ярмарка путешествий и турнир по уличному баскетболу в рамках празднования Дня тигра, сообщает DEITA.RU.
Открыл Ярмарку путешествий врио вице-губернатора Приморья Константин Шестаков, который отметил, что в последние годы наши иностранные соседи все больше внимания уделят Владивостоку и Приморскому краю.
Как отметили организаторы ярмарки Татьяна Кузьмина, «Ярмарка путешествий» - это фестиваль, посвященный международному дню туризма.
«В течение дня гости ярмарки смогут познакомится практически со всей Азией, но и насладиться колоритом стран-участников и окунуться в историю традиции соседних культур», - рассказала Татьяна Кузьмина.
На площадке перед амфитеатром были представлены культуры Японии, Кореи, Тайваня и многих других. Специально для маленьких участников были подготовлены конкурсы и викторины. Дети смогли почувствовать себя настоящими самураями под руководством профессиональных мастеров.
Отметим, что мероприятие прошло при поддержке администрации Приморья в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае». За восемь месяцев этого года Приморье постели более 500 тысяч иностранцев, основная доля по 150 тысяч человек пришлась на жителей Китая и Южной Кореи.
Иван Юрьев