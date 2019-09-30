«Ярмарка путешествий» рассказала жителям Владивостока о культурах соседних стран

На Спортивной набережной Владивостока прошла Ярмарка путешествий и турнир по уличному баскетболу в рамках празднования Дня тигра, сообщает DEITA.RU.

Открыл Ярмарку путешествий врио вице-губернатора Приморья Константин Шестаков, который отметил, что в последние годы наши иностранные соседи все больше внимания уделят Владивостоку и Приморскому краю.

Как отметили организаторы ярмарки Татьяна Кузьмина, «Ярмарка путешествий» - это фестиваль, посвященный международному дню туризма.

«В течение дня гости ярмарки смогут познакомится практически со всей Азией, но и насладиться колоритом стран-участников и окунуться в историю традиции соседних культур», - рассказала Татьяна Кузьмина.

На площадке перед амфитеатром были представлены культуры Японии, Кореи, Тайваня и многих других. Специально для маленьких участников были подготовлены конкурсы и викторины. Дети смогли почувствовать себя настоящими самураями под руководством профессиональных мастеров.

Отметим, что мероприятие прошло при поддержке администрации Приморья в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае». За восемь месяцев этого года Приморье постели более 500 тысяч иностранцев, основная доля по 150 тысяч человек пришлась на жителей Китая и Южной Кореи.

Иван Юрьев