telegr wh call

Новости

Вице-губернатор пообещал награду за «голову» виновника

30 Сентябрь 2019, 19:00

Господдержкой обеспечены 5 стартапов по производству молока и овощей в Приморье

30 Сентябрь 2019, 18:46

Новый вид водительских прав появится в России

30 Сентябрь 2019, 18:45

Система быстрых платежей оказалась не безопасной

30 Сентябрь 2019, 18:30

Сбербанк рекордно снизил ставки по ипотеке

30 Сентябрь 2019, 18:15

Провал на экзамене ГИБДД можно будет оспорить

30 Сентябрь 2019, 18:00

«Ярмарка путешествий» рассказала жителям Владивостока о культурах соседних стран

30 Сентябрь 2019, 17:48

Аномальный октябрь: синоптики дали прогноз на месяц

30 Сентябрь 2019, 17:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

«Ярмарка путешествий» рассказала жителям Владивостока о культурах соседних стран

30 Сентябрь 2019, 17:48

Владивосток, спортивная набережная

На Спортивной набережной Владивостока прошла Ярмарка путешествий и турнир по уличному баскетболу в рамках празднования Дня тигра, сообщает DEITA.RU.

Открыл Ярмарку путешествий врио вице-губернатора Приморья Константин Шестаков, который отметил, что в последние годы наши иностранные соседи все больше внимания уделят Владивостоку и Приморскому краю.

Как отметили организаторы ярмарки Татьяна Кузьмина, «Ярмарка путешествий» - это фестиваль, посвященный международному дню туризма.

«В течение дня гости ярмарки смогут познакомится практически со всей Азией, но и насладиться колоритом стран-участников и окунуться в историю традиции соседних культур», - рассказала Татьяна Кузьмина.

На площадке перед амфитеатром были представлены культуры Японии, Кореи, Тайваня и многих других. Специально для маленьких участников были подготовлены конкурсы и викторины. Дети смогли почувствовать себя настоящими самураями под руководством профессиональных мастеров.

Отметим, что мероприятие прошло при поддержке администрации Приморья в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае». За восемь месяцев этого года Приморье постели более 500 тысяч иностранцев, основная доля по 150 тысяч человек пришлась на жителей Китая и Южной Кореи.

Иван Юрьев

Читайте также:

Видео: во Владивостоке рухнул мост

«Продадут край Китаю» — идея аквапарка на острове взорвала интернет

Потемкинские деревни для Путина появились во Владивостоке

Популярное

«Уничтожить гадюшник»: названы имена предателей России из властей

«ГЛОНАСС в унитаз» может подмочить победы Кожемяко

Новый обман с банковскими картами набирает обороты

Путин установил акциз на топливо
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...