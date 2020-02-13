Новости
Недоступная «доступная»: инвалиды Приморья открывают кошельки, отчаявшись получить помощь
13 Февраль 2020, 17:00
Ярмарка развернется во Владивостоке с «мужского» по «женский» праздники
13 Февраль 2020, 16:45
Украинец угрожал вооруженным нападением в Большом Камне: СМИ
13 Февраль 2020, 16:19
Излечившихся от коронавируса ждут новые проблемы
13 Февраль 2020, 16:15
Вагоны с углем сошли с рельсов в Приамурье
13 Февраль 2020, 16:00
Приморские энергетики готовят энергообъекты для интегрированной развлекательной зоны «Приморье»
13 Февраль 2020, 15:48
Коронавирус оставил без работы тысячи приморских водителей
13 Февраль 2020, 15:45
«Валентинка от Кубая» - снег и сильный ветер ждет приморцев
13 Февраль 2020, 15:30
Ярмарка развернется во Владивостоке с «мужского» по «женский» праздники
Местную продукцию можно будет приобрести на площади Фокина
Фестиваль «Сделано в Приморье» снова пройдет во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.
Продукцию местных производителей можно будет приобрести с 22 февраля по 9 марта на пешеходной площади между улицами Адмирала Фокина и Семеновской.
«В течение двух недель гостей фестиваля также будут ждать развлекательная программа, горячие русские блины и конкурсы. Все желающие смогут купить свежую и вкусную продукцию приморских производителей», – рассказали в городской администрации.
Организаторы фестиваля предлагают приморским производителям представить на ярмарке любую пищевую продукцию, будь то кондитерские изделия или морепродукты, дикоросы или овощи. Участие бесплатное, и заявку нужно подать до 17 февраля.
«Мы хотим, чтобы все гости фестиваля смогли купить лучшие товары, которыми славится и гордится Приморский край. Для небольших предприятий – это отличная возможность представить свою продукцию жителям и гостям Владивостока, туристам, рассказать о себе», – подчеркнул Евгений Никифоров, гендиректор центра «Мой бизнес».
Кроме развлекательной программы и возможности купить экологически чистую свежую продукцию, покупателей привлекут дегустациями.