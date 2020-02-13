Ярмарка развернется во Владивостоке с «мужского» по «женский» праздники

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Местную продукцию можно будет приобрести на площади Фокина

Фестиваль «Сделано в Приморье» снова пройдет во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.

Продукцию местных производителей можно будет приобрести с 22 февраля по 9 марта на пешеходной площади между улицами Адмирала Фокина и Семеновской. 

«В течение двух недель гостей фестиваля также будут ждать развлекательная программа, горячие русские блины и конкурсы. Все желающие смогут купить свежую и вкусную продукцию приморских производителей», – рассказали в городской администрации.

Организаторы фестиваля предлагают приморским производителям представить на ярмарке любую пищевую продукцию, будь то кондитерские изделия или морепродукты, дикоросы или овощи. Участие бесплатное, и заявку нужно подать до 17 февраля.

«Мы хотим, чтобы все гости фестиваля смогли купить лучшие товары, которыми славится и гордится Приморский край. Для небольших предприятий – это отличная возможность представить свою продукцию жителям и гостям Владивостока, туристам, рассказать о себе», – подчеркнул Евгений Никифоров, гендиректор центра «Мой бизнес».

Кроме развлекательной программы и возможности купить экологически чистую свежую продукцию, покупателей привлекут дегустациями.

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