Ярмарка вакансий прошла в ТГМУ

Выпускников медицинских учебных заведений Приморья познакомили с будущими работодателями - в рамках ярмарки вакансий. Об этом сообщает DEITA.RU.

Мероприятие состоялось 22 и 23 ноября на площадках Тихоокеанского Государственного Медицинского Университета во Владивостоке. В краевом департаменте здравоохранения рассказали, что мероприятие ежегодно проводится для студентов-медиков всех специальностей, чтобы помочь молодым людям найти себе перспективное рабочее место уже на этапе обучения. На открытии ярмарки присутствовали представители отрасли из Приморья и других регионов России, например, Сахалинской области.

Евгений Черемухин