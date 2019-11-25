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Ярмарка вакансий прошла в ТГМУ
25 Ноябрь 2019, 14:01
Ярмарка вакансий прошла в ТГМУ
Выпускников медицинских учебных заведений Приморья познакомили с будущими работодателями - в рамках ярмарки вакансий. Об этом сообщает DEITA.RU.
Мероприятие состоялось 22 и 23 ноября на площадках Тихоокеанского Государственного Медицинского Университета во Владивостоке. В краевом департаменте здравоохранения рассказали, что мероприятие ежегодно проводится для студентов-медиков всех специальностей, чтобы помочь молодым людям найти себе перспективное рабочее место уже на этапе обучения. На открытии ярмарки присутствовали представители отрасли из Приморья и других регионов России, например, Сахалинской области.Евгений Черемухин
Ярмарка вакансий прошла в ТГМУ