Яровая добралась до дачников

В четверг, 10 октября совет при президенте рассмотрит законопроект, который предполагает проведение ежегодных собраний собственников дач, садов и жилья и жилищных кооперативов, сообщает DEITA.RU.

Законопроект был разработан группой депутатов Государственной думы во главе с Ириной Яровой. Предполагается, что изменения будут внесены в Жилищный кодекс и ФЗ «О введении гражданами садоводства и огородничества». Согласно нововведениям в уставе товариществ могут прописать единую дату для проведения общего собрания. Это позволит экономить товариществам на рассылке приглашений, а также заранее выстраивать свои планы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что большая часть садоводов и огородников – это пожилые люди, не имеющие электронной почты, поэтому им товарищества отправляют обычные письма, стоимость одного письма начинается от 80 рублей. Также депутаты считают, что нововведения помогут определить наилучшую дату для проведения собраний и избежать конфликтов.

По словам Ирины Яровой, в настоящее время около 45% жителей страны занимаются дачным хозяйством, и они заинтересованы решать насущные вопросы в своих товариществах.

Отметим, что в этом году в сфере загородных участков начался бум их продажи из-за введения так называемой «дачной реформы». Из-за участившихся проверок и новых правил теперь любое строение на даче (теплица, сарай), где имеется хоть какой-то фундамент можно признать за капитальное строение – налог на эти помещения вырастает в разы. В итоге в стране отмечали бум продаж загородных участков.

Иван Юрьев