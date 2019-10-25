Яровая изменит школьные обеды

Госдума узаконила нормы для детского рациона, составленные зам председателя ГД Ириной Яровой. В новом документе определили принципы здорового питания и то, как и чем нужно кормить несовершеннолетних, сообщает DEITA.RU.

Ирина Яровая заявила, что на сегодняшний день рацион школьников и воспитанников детских садов определяют СанПиНы, локальные нормативные акты образовательных учреждений. При этом единого для всех закона до этого не существовало. Вместе с тем, требования к качеству и обороту пищевой продукции сейчас сильно ужесточились.

Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что болезни пищеварения – самые частые у детей. Поэтому и законопроект предполагает систему качественного и здорового питания. В частности, детские учреждения должны быть обеспечены сбалансированным горячем питании для всех учащихся. Оно будет разным – в зависимости от возраста и потребностей детей.

Вышеуказанное значит, что власть собирается активно продвигать принципы здорового питания, особенно среди несовершеннолетних. А школы и детские лагеря будут размещать информацию о меню своих воспитанников на сайтах учреждений в открытом доступе.

Напомним, на днях парламентарии и руководитель СовФеда Валентина Матвиенко представили законопроект, согласно которому все ученики младшей школы должны будут обязательно обеспечены бесплатным горячим питанием. На сегодня такую возможность имеют только ребята из семей льготных категорий.

Александра Маслова