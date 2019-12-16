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Яровая начала реформировать систему высшего образования
Скандальный депутат считает, что сейчас целевой набор на
бесплатное обучение в университете идет неправильно, сообщает DEITA.RU.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, известная своими инициативами, усложнившими функционирование интернета в России, решила исправить правила приема абитуриентов в российские вузы. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, Яровая заявила, что сегодня целевые места от регионов распределяются непрозрачно – абитуриенты не видят, сколько мест было и осталось. Депутат предложила создать сайт, посвященный целевым местам в университетах. На нем будет опубликован список регионов и работодателей, которые готовы заключить договоры с будущими студентами. С помощью этой системы претендовать на заключение договора сможет каждый желающий выпускник – процесс будет проходить прозрачно.
Елена Миронова