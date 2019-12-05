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Яровая подготовила новый пакет
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила пакет документов, который должен будет защитить права клиентов при банкротстве финорганизаций, сообщает DEITA.RU.
Спикер отметила, что составленные документы составлены и разработаны специально для того, чтобы защитить права граждан в области страхования и обеспечить контроль за рынком отечественных финансов.
Всего депутаты во главе с Яровой подготовили восемь новых нормативных актов, которые обеспечат профилактические меры в указанной области.
В частности, спикер заявила о необходимости сделать обязательным уголовное преследование за преднамеренное или фиктивное банкротство банков и страховых агентств. Делаться это должно вне зависимость от суммы причиненного ущерба.
«Эти меры дадут новые полномочия и Банку России. Предполагается, что это даст возможность ЦБ давать в Госдуму ежегодные отчеты о развитии финансового рынка в стране. Сейчас они происходят только раз в три года», - уточнила Ирина Яровая.
Александра Маслова