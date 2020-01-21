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6 Декабрь 2019, 18:15

Яровая взяла на контроль питание камчатских школьников

яровая

Запред Госдумы Ирина Яровая заявила о том, что намерена взять под контроль ход поручений Президента РФ по школам на Камчатке, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Парламентская газета», депутат отправила письмо главе края Владимиру Илюхину, в котором попросила сообщить, насколько в регионе готова реализация вопросов, касающихся горячего питания для младшеклассников и учреждение доплат классным руководителями.

Владимир Путин ранее предложил ФедСобранию обеспечить учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием. Также, ввести доплаты за руководство классом в размере от пяти тысяч. Контролировать эти вопросы будет Ирина Яровая.

В этой связи на территории Камчатки по просьбе Яровой должны провести тщательный осмотр школьных пищеблоков.

Александра Маслова

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