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Яровая взяла на контроль питание камчатских школьников
Запред Госдумы Ирина Яровая заявила о том, что намерена взять под контроль ход поручений Президента РФ по школам на Камчатке, сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Парламентская газета», депутат отправила письмо главе края Владимиру Илюхину, в котором попросила сообщить, насколько в регионе готова реализация вопросов, касающихся горячего питания для младшеклассников и учреждение доплат классным руководителями.
Владимир Путин ранее предложил ФедСобранию обеспечить учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием. Также, ввести доплаты за руководство классом в размере от пяти тысяч. Контролировать эти вопросы будет Ирина Яровая.
В этой связи на территории Камчатки по просьбе Яровой должны провести тщательный осмотр школьных пищеблоков.
Александра Маслова