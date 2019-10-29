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Яровая взялась за «плоские» тарифы на Дальнем Востоке
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Яровая взялась за «плоские» тарифы на Дальнем Востоке
Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая обратилась к властям с открытым письмом с просьбой вернуть Дальнему Востоку «плоские» тарифы на авиаперелеты. Об этом сообщает DEITA.RU.
Свою просьбу к вице-премьеру Максиму Акимову Яровая обосновала регулярно поступающими на ее имя жалобами дальневосточников на отсутствие в авиакассах льготных билетов в центральную часть России.
По словам политика, правительству необходимо продолжить реализация социально значимой программы по дальневосточным «плоским» тарифам, а также увеличить ее финансирование т.к. зачастую только благодаря субсидиям у молодежи и пенсионеров Дальнего Востока появляется возможность выехать за пределы региона.
Также в своем сообщении Ирина Яровая попросила рассмотреть просьбу дальневосточников о расширении перечня субсидированных маршрутов по стране. По мнению зампредседателя Госдумы, благодаря повышению доступности авиаперелетов в ДФО значительно улучшается уровень социального благополучия населения.
Екатерина Цой